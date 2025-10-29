İSTANBUL 19°C / 9°C
  Filenin Sultanları'nın aday kadrosu açıkladı
Spor

Filenin Sultanları'nın aday kadrosu açıkladı

Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu ve maç programı belli oldu.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 14:16 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın aday kadrosu açıkladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun grup etabı karşılaşmaları, 4-11 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Türkiye'nin, 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

Kadro

Pasör: Dilay Özdemir, Eda Kafkas

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Smaçör: Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk

Libero: Selin Adalı

Maç programı

4 Kasım Salı:

16.00 Türkiye-İran

6 Kasım Perşembe:

16.00 Türkiye-Afganistan

9 Kasım Pazar:

16.00 Türkiye-Azerbaycan

11 Kasım Salı:

13.00 Türkiye-Tacikistan

  • a milli kadın voleybol takımı
  • voleybol
  • İslami Dayanışma Oyunları

