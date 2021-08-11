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Spor

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenör Giovanni Guidetti, Avrupa Şampiyonası kadrosunu açıkladı.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:23 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:23
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Sırbistan, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Giovanni Guidetti'nin belirlediği 15 kişilik aday kadroda şu isimler yer aldı:

"Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.

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