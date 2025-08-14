İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8128
  • EURO
    47,6837
  • ALTIN
    4380.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Spor

Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek aday kadrosu belli oldu.

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
ABONE OL

Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

  • MilliVoleybolTakımı
  • KadınVoleybol
  • DünyaŞampiyonası

ÖNERİLEN VİDEO

Depreme markette yakalandılar: Panik anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.