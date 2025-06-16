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Spor

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nin İstanbul etabı kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alacak. Millilerin ikinci hafta kadrosu ve maç programı belli oldu.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nin İstanbul etabı kadrosu belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabı kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk haftadaki 4 maçını da kazanan milliler, 18-22 Haziran tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.

Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

MAÇ PROGRAMI

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • 2025 Voleybol Milletler Ligi
  • İstanbul

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