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Spor

Filenin Sultanlarının rakibi Arjantin!

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki dördüncü maçında çarşamba günü Arjantin ile karşılaşacak.

20 Eylül 2023 Çarşamba 00:37 - Güncelleme:
Filenin Sultanlarının rakibi Arjantin!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında çarşamba günü Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 07.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Peru'yu da 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve 5'inci Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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