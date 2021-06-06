İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Haziran 2021 Pazartesi / 26 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti
Spor

Filenin Sultanları'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

AA06 Haziran 2021 Pazar 11:46 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 11:46
ABONE OL

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde millilerin Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma TSİ 13.00'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Milletler Ligi'nin 7. maçında bugün Tayland ile karşılaşacak "Filenin Sultanları", oynadığı ilk 6 karşılaşmada Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada, Almanya ve Çin'i mağlup ederek bir FIVB organizasyonuna ilk kez 6 galibiyetle başladı.

LİG FORMATI

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.