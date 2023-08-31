Filenin Sultanları'nın yarı finalde rakibi İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Finali'nde yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Finali'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın saat 18.00'de Belçika'nın başkenti Bürüksel şehrinde bulunan Paleis 12 Salonu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, C Grubu'nu namağlup bitirerek son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar bu turda Belçika'yı geçerek çeyrek finale çıktı. Milli takım, çeyrek finalde de Polonya'yı yenerek yarı finalde oynamaya hak kazandı.

İtalya ise B Grubu'nu yenilgisi tamamlayarak son 16 turuna çıktı. İtalyanlar, son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde de Fransa'yı eleyerek yarı finale geldi.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Sırbistan ile Hollanda saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.