Filip Benkovic: Performansımız istediğimiz seviyede değildi

Trabzonspor'un Hırvat stoperi Filip Benkovic, 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara hak ettikleri galibiyeti veremedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Benkovic, "İlk yarıda daha iyi bir başlangıç yapabilirdik. Daha iyi başlayabileceğimizi düşünüyorum. Kendimizi yukarı çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Taraftarımızın hak ettiği galibiyetti, onun için mücadele etmeye çalıştık. İyi çalıştık ama performansımız istediğimiz seviyede değildi. Taraftarımıza hak ettikleri o mutluluğu vermek zorundayız. Şimdi yapmamız gereken çalışmaya devam etmek ve takımı çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışmak." dedi.

Son olarak yüzündeki maske hakkında konuşan Benkovic, "Bir süre maskeyi takmaya devam etmem gerekiyor. Antrenmanlarda bu maskeyi takıp alışmaya çalışıyorum. Maskeli oynamak benim için bahane olamaz. Bir süre daha bu maskeyi takmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.