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Spor

Filip Benkovic, Trabzonspor'da

Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Filip Benkovic'in 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 19:14 - Güncelleme:
Filip Benkovic, Trabzonspor'da
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Trabzonspor, Udinese'den Filip Benkovic transferini açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.

2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.

Buna göre; futbolcuya,

2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,

2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,

2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

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