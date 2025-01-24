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Spor

Filip Kostic için ayrılık iddiası

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla bir türlü istikrarı yakalamayan yıldızı Filip Kostic için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 12:28 - Güncelleme:
Filip Kostic için ayrılık iddiası
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic için beklenmedik bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Sırp futbolcunun performansından memnun olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin bu nedenle Kostic'in sözleşmesinde yer alan 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamayı düşündüğü ve 32 yaşındaki futbolcunun yaz aylarında Juventus'a geri dönebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Kostic, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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