Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile birlikte çalışan Filipe Almeida, Arda Güler ile sorulara cevap verdi. İşte Almeida'nın genç futbolcu için sözleri...

"ARDA SAF YETENEK"

Arda Güler'i görünce onun hakkında ne düşündünüz?

"Saf yetenek, kusursuz bir sol ayağa ve büyük bir gelişim potansiyeline sahip yaratıcı bir oyuncu."

"DETAYLARI ÖĞRENMEYE MERAKLI"

Antrenmanlarda ya da soyunma odasında onunla ilgili hatırladıklarınız?

"Onu antrenman sırasında ve sonrasında Mesut Özil ya da Luiz Gustavo gibi daha tecrübeli oyuncuların yanında birçok kez gördüğümü hatırlıyorum. Gelişmesine yardımcı olabilecek tüm detayları öğrenmeye meraklıydı."

"HER ŞEYİ BAŞARABİLİR"

Utangaç mıydı, şakacı mıydı, çekingen miydi?

"Normal... Sadece A takımla daha düzenli antrenman yaptığı için değil, aynı zamanda yıldız oyuncuların yanında olduğu için de biraz utangaç bir çocuktu. Öğrenmek için büyük bir istek duyan çok alçakgönüllü bir gençti, her zaman daha fazla gelişmek için antrenmandan sonra ekstra çalışma isterdi. Kararlığı o kadar büyüktü ki her zaman başka bir tekrar, başka bir orta, başka bir şut isterdi. Böyle yetenekli bir oyuncuda böyle bir kararlılık ve tutarlılık gördüğünüzde, istediği her şeyi başarabileceğine inanıyorsunuz."

REAL MADRID'E GİTMESİ

Madrid gibi bir kulübe gidebileceğini düşünüyor muydunuz?

"Onu tanımlayan bir özellik varsa o da kendine olan güveni, hırsı ve yeteneklerine dair vizyonuydu. Bu nedenle, bu büyüklükteki kulüplere gitmesi önerildi. O dönemde Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün A takımında kendini göstermek için tutarlı adımlar atmaya başlamıştı. A takımda onun için ilklerden biri olacak maç sırasında, rakip ceza sahasının kenarında bir serbest vuruş olduğu bölümü hatırlıyorum... Arda Güler, yanında kendisinden daha yüksek statüde oyuncular Mesut Özil ve İrfan Can olmasına rağmen kendinden emin bir şekilde topu aldı ve vurdu."

İDEAL POZİSYONU

Arda Güler'in ideal pozisyonu nedir?

"Hücuma dönük orta saha oyuncusu, topu alma özgürlüğü olan tipik bir 10 numara. Ancak sol ayağı güçlü olduğu için sağ kanatta da oynayabiliyor. Bu da ona orta yapma, son pası verme veya şut çekme imkanı veriyor. Bu, takımıyla attığı son gole de yansıdı"

"JAMES VE MODRIC GİBİ"

"Onu hangi oyuncularla kıyaslarsınız?"

"Harika tekniği, pasları, vizyonu ve karar verme yetisi sebesiyle James Rodriguez ve Luka Modric ile birçok ortak yönünü görüyorum"

"BENCE MADRID'DE KALMALI"

Kiralık olarak gitmeli mi, yoksa Real Madrid'de kalmalı mı?

"Bence bu ilk aşamada kulübün bağlamını ve kültürünü anlamak için kalmalı. Çünkü harika oyuncularla ve dünyanın en iyi antrenörlerinden biriyle çalışma fırsatı bulacak. Bu mükemmelik bağlamında, sadece potansiyelini sergilemesine yardımcı olacaktır. Kiralanma durumu ancak sezon ortasında çok az süre bulursa ortaya çıkar"

FİZİKSEL OLARAK HAZIR MI?

"Fiziksel olarak hazır mı?"

"Bazen virtüöz hücum oyuncularının profilinde, çok fazla savunma geri bildirimi olmaz ve bu da daha az fiziksel mücadeleye neden olur. Arda için durum böyle değil. Oyunu çok iyi anlaması, her seviyede gelişme isteği ve alçakgönüllülüğü sayesinde Arda takım arkadaşlarına ve savunma görevlerinde çok yardımcı oluyor. Ayrıca takım topu kaybettiğinde enerjik bir şekilde tepki vermeye çalışıyor. Dolayısıyla bu defansif bağlılığının bir sonucu olarak çok fazla fiziksel çalışma ortaya koyuyor. Bu nedenle hem antrenmanlarda hem de maçlarda fiziksel açıdan çok ilginç performanslar sergiliyor"

REAL MADRID'DEKİ BASKI

"Real Madrid'deki baskı?"

"Real Madrid gibi dünyanın en iyisi olan büyük kulüpler her oyuncu üzerinde baskı yaratır. Fenerbahçe gibi kulüplerden gelen baskının da oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. -Türk futbolunun bağlamını bilenler anlayacaktır- Eğer transfer edildiği ilk andan itibaren gösterdiği öz güven seviyesini korursa, Arda'nın üzerindeki formanın ağırlığının baskısının hafiflemesini bekliyorum."