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Spor

Filistin desteği sözleşmesini feshettirdi!

Bundesliga ekibi Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımında bulunduğu için kadro dışı bıraktığı Faslı oyuncu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 22:17 - Güncelleme:
Filistin desteği sözleşmesini feshettirdi!
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Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek verdiği için daha önce kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun sosyal medyadaki yorum ve paylaşımlarının ardından sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

Filistin'e destek veren ilk paylaşımının ardından futbolcuyu kadro dışı bırakan kulüp yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

Forvet oyuncusu, iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüşlerinin arkasında olduğunu ifade etmişti.

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