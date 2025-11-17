Filistin Milli Takımı İspanya'da sahaya çıktı! Soykırıma sessiz kalınmadı

Filistin Futbol Milli Takımı ile Bask Bölgesi Futbol Takımı, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla özel maçta karşı karşıya geldi. Stat hınca hınç dolarken taraftarlar Filistin bayrakları açtı. Gelirlerin Filistin'e bağışlandığı karşılaşmada 50 bin bilet satıldı. Maçı 3-0 Bask takımı kazandı fakat organizasyon dayanışmayı gösterme amacıyla düzenlendi. Tribünler Filistin ve Bask bayraklarıyla dolarken, Filistin Milli Takımı'nın sahaya "Soykırımı durdurun" yazılı pankart ile çıkması büyük alkış topladı. Saha içi, bir futbol maçından çok ortak bir vicdanın buluşma alanına dönüştü. Tribünler kadar sokaklar da hareketliydi. Binlerce kişi kent merkezinde yürüyüş yaptı. Siyasi partiler de buna destek verdi. "Katil İsrail" sloganları atıldı. Filistin, İspanya'daki ikinci dostluk maçında Katalonya ile yarın Barselona'daki Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda 20.30'da karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın da hem Katalonya'da hem uluslararası kamuoyunda geniş bir yankı uyandırması bekleniyor.