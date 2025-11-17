İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3525
  • EURO
    49,1933
  • ALTIN
    5538.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filistin Milli Takımı İspanya'da sahaya çıktı! Soykırıma sessiz kalınmadı
Spor

Filistin Milli Takımı İspanya'da sahaya çıktı! Soykırıma sessiz kalınmadı

Soykırıma dikkat çekme amacıyla Filistin Milli Futbol Takımı ile Bask Bölgesi Takımı, Bilbao'da maç yaptı. Maçı 3-0 Bask takımı kazandı fakat organizasyon dayanışmayı gösterme amacıyla düzenlendi.

AKŞAM17 Kasım 2025 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
Filistin Milli Takımı İspanya'da sahaya çıktı! Soykırıma sessiz kalınmadı
ABONE OL

Filistin Futbol Milli Takımı ile Bask Bölgesi Futbol Takımı, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla özel maçta karşı karşıya geldi. Stat hınca hınç dolarken taraftarlar Filistin bayrakları açtı. Gelirlerin Filistin'e bağışlandığı karşılaşmada 50 bin bilet satıldı. Maçı 3-0 Bask takımı kazandı fakat organizasyon dayanışmayı gösterme amacıyla düzenlendi. Tribünler Filistin ve Bask bayraklarıyla dolarken, Filistin Milli Takımı'nın sahaya "Soykırımı durdurun" yazılı pankart ile çıkması büyük alkış topladı. Saha içi, bir futbol maçından çok ortak bir vicdanın buluşma alanına dönüştü. Tribünler kadar sokaklar da hareketliydi. Binlerce kişi kent merkezinde yürüyüş yaptı. Siyasi partiler de buna destek verdi. "Katil İsrail" sloganları atıldı. Filistin, İspanya'daki ikinci dostluk maçında Katalonya ile yarın Barselona'daki Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda 20.30'da karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın da hem Katalonya'da hem uluslararası kamuoyunda geniş bir yankı uyandırması bekleniyor.

  • filistin milli takımı
  • Bask Bölgesi Futbol Takımı
  • soykırım

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.