Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz forması giyen Anwar El Ghazi'nin, Filistin'e destek paylaşımı sonrası sözleşmesi feshedilmişti. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, Mainz'e açtığı davayı kazandı.

Davayı kazandığını sosyal medya hesabından paylaşan 29 yaşındaki futbolcu, elde edeceği gelirin 500 bin euro'sunu Filistin'e bağışlayacağını da bildirdi.

Anwar El Ghazi, İsrail zulmüne karşı Filistin'e destek vermeye devam edeceğini de yineledi.

BİR GOL DE SAHA DIŞINDA ATTI

Açıklamasında, "Beni susturmaya çalıştılar. Gazze'deki mazlumlar ve sessizler için sesimi daha da yükselttim" diyen Anwar El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük destek gördü.