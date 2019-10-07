'Final biletini almak istiyoruz'

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NİHAT Özdemir, A Milli Takım’ın Euro 2020 final biletini bir an önce almak istediklerini söyledi. TFF’nin başkanı, “Hocamıza, ekibine, kadromuza inanıyoruz, güveniyoruz ve daha büyük başarıla ulaşmak istiyoruz. İnşallah ülke olarak, istikrarlı bir turnuva takımı olup, sadece 2020 değil 2022’nin, 2024’ün, hatta önümüzdeki tüm finallere katılmanın coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Şenol Güneş ile A Milli Takım’da bir aile havası yakalandı. En büyük arzumuz, Milli Takımımızın basamakları hızla çıkarak dünyada ilk 10’a girmesi” dedi.