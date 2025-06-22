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Spor

Final serisinde dördüncü maç: Beşiktaş-Fenerbahçe

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

AA22 Haziran 2025 Pazar 09:54 - Güncelleme:
Final serisinde dördüncü maç: Beşiktaş-Fenerbahçe
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında iç saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Beşiktaş, sahasına taşınan serinin üçüncü maçından 98-77 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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