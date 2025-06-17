Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe Beko 94-76 skorla kazandı.DUSAN ALIMPIJEVIC İHRAÇ EDİLDİ
Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, maçın 3. çeyreğinde itirazları nedeniyle 2 teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.
4 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı final serisinde ikinci maç yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 19 Haziran Perşembe akşamı 20.30'da oynanacak.