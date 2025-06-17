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Spor

Final serisinde ilk maç oynandı! Fenerbahçe Beko evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe Beko 94-76 skorla kazandı.

Haber Merkezi17 Haziran 2025 Salı 22:36 - Güncelleme:
Final serisinde ilk maç oynandı! Fenerbahçe Beko evinde kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe Beko 94-76 skorla kazandı.

DUSAN ALIMPIJEVIC İHRAÇ EDİLDİ

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, maçın 3. çeyreğinde itirazları nedeniyle 2 teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

4 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı final serisinde ikinci maç yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 19 Haziran Perşembe akşamı 20.30'da oynanacak.

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