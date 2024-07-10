Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geldi. Dortmund'da oynanan karşılaşmayı İngiltere 2-1'lik skorla kazandı.

Hollanda, 7. dakikada öne geçti. Bu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Xavi Simons, yaydan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve harika bir gole imza attı.

İNGİLTERE PENALTI KAZANDI

İngiltere, 17. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Harry Kane, skora dengeyi getiren golü attı.

Kane yıldız, penaltı golüyle Alan Shearer ile birlikte İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.[7 Gol]

ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

İngiltere, 23. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Foden'ın vuruşunu Dumfries çizgiden çıkarmayı başardı.

DİREKLER GOLE İZİN VERMEDİ

Hollanda ile İngiltere arasındaki mücadelenin ilk yarısı oldukça hareketli geçti. Hollanda'da Dumfries 30. dakikada, İngiltere'de ise Foden 32. dakikada direği geçemedi.

Hollanda ile İngiltere arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ DEVREDE RİSK ALMADILAR

İki takım arasında ilk yarıdaki hareketli oyunun aksine ikinci yarıda takımlar risk almaktan kaçındı ve tempo düştü.

PICKFORD İZİN VERMEDİ

Hollanda, 65. dakikada duran topta etkili oldu. Sağdan gelen ortada Virgil van Dijk'ın vuruşunu kaleci Jordan Pickford kurtardı.

İNGİLTERE ATTI AMA OFSAYT

İngiltere, 79. dakikada Bukayo Saka ile öne geçti. Sağdan Walker'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Saka, topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Walker'ın ofsaytta olduğunu işaret etti ve gol iptal oldu.

WATKINS ATTI, İNGİLTERE FİNALDE!

İngiltere'de oyuna sonradan dahil olan Watkins, 90+1'de takımını öne geçiren golü attı.

İngiltere, bu golle maçı 2-1 kazandı ve Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'nın rakibi oldu.

İngiltere ile İspanya arasındaki final maçı 14 Temmuz Pazar günü Berlin'de oynanacak.