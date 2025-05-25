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Spor

Finalin en değerli oyuncusu Nigel Hayes-Davis

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, finalde Monaco karşısında gösterdiği performansla maçın MVP'si seçildi.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 23:05 - Güncelleme:
Finalin en değerli oyuncusu Nigel Hayes-Davis
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen Dörtlü Final'in finalinde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.

Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.

- MVP NİGEL HAYES-DAVİS

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.

Finali 23 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle tamamlayan ve 30 verimlilik puanı alan Hayes-Davis, MVP ödülünü maç sonu aldı. MVP'yi organizasyonu takip eden gazetecilerin oyları belirledi.

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