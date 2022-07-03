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Spor

Finenin Sultanları tie break setinde yıkıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

3 Temmuz 2022 Pazar 09:13 - Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 3-2 mağlup oldu.

Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci maçında Hollanda'yı 3-0, üçüncü maçında da Japonya'yı 3-1 yenmişti.

Salon: Calgary

Hakemler: Pedro Fabian Concia (Arjantin), Angela Grass (Brezilya)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Simge Şebnem Aköz, Aylin Acar, Tuğba Şenoğlu, Sıla Çalışkan, Hande Baladın, Bahar Akbay)

ABD: Drews, Tapp, Bajema, Robinson, Poulter, Washington (Wong-Orantes, Hentz, Plummer, Thompson, Wilhite, Dixon)

Setler: 22-25, 25-18, 25-27, 25-23, 16-18

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