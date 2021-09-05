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Spor

Finlandiyalı forvet Joel Pohjanpalo Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bayer Leverkusen'de forma giyen Finlandiyalı forvet Joel Pohjanpalo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

DHA5 Eylül 2021 Pazar 20:22 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 20:23
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Çaykur Rizespor, Bayer Leverkusen'de forma giyen Finlandiyalı forvet Joel Pohjanpalo'yu (26) kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Bayer Leverkusen'de forma giyen Finlandiyalı forvet Joel Pohjanpalo ile anlaştı. Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizepsor'umuz 26 yaşındaki hücum oyuncusu Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine katmıştır. Joel Pohjanpalo'ya kulubümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

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