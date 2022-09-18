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Spor

Fiorentina evinde 2 golle kazandı

Fiorentina, İtalya Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti.

18 Eylül 2022 Pazar 18:14 - Güncelleme:
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İtalya Ligi'nin 7. haftasında Fiorentina, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi.

Geride kalan 6 haftada sadece bir galibiyet alabilen Fiorentina, kötü gidişe dur dedi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Vincenzo Italiano'nun ekibine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jonathan Ikone ve 90. dakikada Nicolas Gonzalez attı.

Fiorentina'da 26. dakikada Cristiano Biraghi bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fiorentina, ligde puanını 6'ya yükseltti. Hellas Verona 5 puanda kaldı.

Milli aradan sonra Fiorentina, Atalanta deplasmanına konuk olacak. Hellas Verona, sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

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