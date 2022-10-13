Fiorentina evinde farklı kazandı

UEFA Konferans Ligi Başakşehir'in de yer aldığı A Grubu'nda Fiorentina ile Hearts karşı karşıya geldi.

Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Fiorentina 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Luka Jovic, 22. dakikada Cristiano Biraghi, 31 ve 79. dakikalarda Nicolas Gonzalez ve 38. dakikada Barak kaydetti. Hearts'ın tek golü Humphrys'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Fiorentina, puanını 7'ye çıkardı. Hearts 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında Fiorentina, temsilcimiz Başakşehir'i konuk edecek. Hearts ise Rigas Skola'yı ağırlayacak.