Fiorentina, Luka Jovic transferini bitiriyor

Fiorentina, Real Madrid'de beklentilerin altında kalan Luka Jovic'in transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Fiorentina, Luka Jovic transferi için Real Madrid'le anlaşma sağladı.

Transferi bonservis ödemeden bitiren İtalyan ekibi, Sırp forvetin sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Real Madrid'e ödeyecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME



Jovic'in bu hafta İtalya'ya gitmesi ve 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

63 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ



24 yaşındaki oyuncu 2019'da Eintracht Frankfurt'tan 63 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmuştu. Ancak İspanyol devinde beklenen etkiyi yaratamayan golcü futbolcu geçtiğimiz sezon yalnızca 19 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asist kaydetti.