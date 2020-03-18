18 Mart 2020 Çarşamba 23:43 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 23:43

Fiorentina'nın İtalyan asıllı ABD'li sahibi Rocco Commisso, Fiorentinalı futbolcuların koronavirüse yakalanması sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK CİDDİ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Rocco Commisso yaptığı açıklamada; "Floransa'da işlerin günden güne kötüye gittiğini gördüm. Çalışanlarımızdan 3 kişi hastalık nedeniyle hastanede, hastalığa sahip olup süreci evinde geçirenler de var. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Oradaki insanlara yardım etmeliyiz. Şimdiden 400 bin avronun üstünde yardım yaptık." dedi.

İTALYA'YA GELMEME İZİN VERMEDİLER

Roco Comisso, enfekte olan isimler için; "Enfekte olup, hastanede olan 3 arkadaşımızla konuştum. Kalbim onlar ile atıyor. Şu an Amerika'dayım ama bu zor zamanda İtalya'ya gelmek istedim. Ancak gelmeme izin vermediler." dedi.