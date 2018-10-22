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Fiorentina Yusuf Yazıcı için 15 milyon euro verdi

Serie A kulüplerinden Fiorentina, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 15 milyon euro teklif etti.

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Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı’nın talipleri artıyor. Bordo-mavili ekibin başarılı futbolcusuna İtalyan ekibi Fiorentina’nın da talip olduğu bildirildi. Karadeniz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Yusuf Yazıcı için mor menekşelerin 15 milyon euroluk (Yaklaşık 98 Milyon TL) bir teklif yaptıkları ancak bu teklifin kulüp tarafından geri çevrildiği belirtildi.  

Milan ve Inter gibi başka İtalyan ekiplerinin de takibinde olan futbolcu için, Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp ve Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola’nın da takipte oldukları ifade ediliyor. 

(Skorer)

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