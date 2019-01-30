Fiorentina'dan Roma'ya tarihi fark! 7-1
Fiorentina, İtalya Kupası'nda Roma'yı 7-1 yenerek adını üst tura yazdırdı.
İtalya Kupası çeyrek final maçında Fiorentina, sahasında Roma'yı 7-1 yenerek tur atladı.
Kupadaki çeyrek final maçında Fiorentina, Federico Chiesa'nın "hat-trick" yaptığı maçta başkent temsilcisini 7-1 gibi farklı skorla mağlup ederek son dört takım arasına kaldı.
Ev sahibi ekibe farkı getiren diğer golleri Luis Muriel, Marco Benassi ve Giovanni Simeone (2) kaydetti.
Roma'nın tek golü Aleksandar Kolarov'dan gelirken, Edin Dzeko 72. dakikada kırmızı kart gördü.
Fiorentina, yarı finalde Atalanta-Juventus eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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