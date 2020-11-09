İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Kasım 2020 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4052
  • EURO
    9,9975
  • ALTIN
    529.642
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fiorentinalı milli futbolculara koronavirüs engeli
Spor

Fiorentinalı milli futbolculara koronavirüs engeli

Fiorentina'nın milli takım kampına davet edilen 13 oyuncusunun, Kovid-19 testi pozitif çıkan takım arkadaşları Jose Callejon ile temaslı oldukları gerekçesiyle kentten ayrılmasına izin verilmedi.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:29
ABONE OL

İtalya'da Floransa kenti sağlık makamları, Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın milli takım kampına davet edilen 13 oyuncusunun, Kovid-19 olan bir başka oyuncuyla temaslı oldukları gerekçesiyle kentten ayrılmasına izin vermedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Floransa Halk Sağlığı Kurumu (ASL), hafta arasında oynanacak milli maçlar dolayısıyla milli takımlarına davet edilen Fiorentina'nın 13 futbolcusunun kentten ayrılmasına yeşil ışık yakmadı.

ASL Toskana'nın bu kararının gerekçesinin, söz konusu 13 oyuncunun, daha önce Kovid-19 testi pozitif çıkan İspanyol takım arkadaşları Jose Callejon ile temaslı olmasının olduğu belirtildi.

İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de bu durumun gelecek pazara kadar süreceği normalde oyuncuların bugün ve yarın milli takımlarına gitmesi gerektiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.