Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fiorentina'nın Ryan Babel'e teklif götürdüğü iddia edildi

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'e İtalyan ekibi Fiorentina’nın teklif götürdüğü öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kara Kartal’ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel’in Haziran ayında bitecek olan kontratı İtalya Serie A ekibi Fiorentina’yı harekete geçirdi.

Çizme ekibinin, ocak ayında sezon sonu için başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için menajerine teklif götürdüğü öğrenildi.

Kara Kartal’da bu sezon 16 karşılaşmada görev yapan Babel, 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

Efsane filmlerin perde arkası

Efsane filmlerin perde arkası

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA