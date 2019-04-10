Fiorentina'nın yeni hocası belli oldu
Serie A ekiplerinden Fiorentina, teknik direktörlük için Vincenzo Montella ile anlaşıldığını duyurdu.
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Fiorentina, teknik direktörlük koltuğunun Vincenzo Montella'ya emanet edildiğini açıklandı.
İtalya temsilcisi Fiorentina, internet sitesinden yapıtığı açıklamayla Vincenzo Montella ile teknik direktörlük görevi için 2021 yılına anlaşma sağlandığını duyrdu.
İtalyan teknik adam yeni ekibindeki ilk maçına Pazar günü Serie A'da Bologna'ya karşı çıkacak.
Vincenzo Montella, son olarak Sevilla'da teknik direktörlük yapmıştı. Bu 4 aylık periyotta 28 maçta çıkıp 11 galibiyet 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet almıştı.
(Sporx)
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