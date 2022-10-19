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Spor

Fırat Aydınus: Büyük risk!

Spor Toto Süper Lig'in 11.hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Hakemlerin belli olmasının ardından eski hakemler Fırat Aydınus ve Deniz Çoban, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

19 Ekim 2022 Çarşamba 23:21 - Güncelleme:
Fırat Aydınus: Büyük risk!
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Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'de 11. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıklamasının ardından eski hakemler Fırat Aydınus ve Deniz Çoban dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Hakemlerin açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fırat Aydınus, "Büyük risk!" şeklinde bir tweet atarken, Aydınus'un attığı tweeti alıntılayan Deniz Çoban "Zorbay Küçük?" şeklindeki yanıtıyla gündem oldu. MHK'dan yapılan açıklamada 11. haftada oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesini Zorbay Küçük'ün yöneteceği açıklanmıştı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi günü 20.00'da başlayacak.

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