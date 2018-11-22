Fırat Aydınus Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçını yönetecek
Spor Toto Süper Lig’de 11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonraki hafta orta hakem olarak görev alamayan Fırat Aydınus, 13. haftada Kasımpaşa - Yeni Maltayspor maçında düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli olurken, Merkez Hakem Kurulu 11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra hakem Fırat Aydınus’a görev verdi. Aydınus, bu hafta Kasımpaşa ile E. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında düdük çalacak. 12. haftada BB Erzurumspor - Göztepe müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan 45 yaşındaki hakem, 1 haftalık aranın ardından sahaya dönmüş oldu.
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