Fırat Aydınus Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçını yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli olurken, Merkez Hakem Kurulu 11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra hakem Fırat Aydınus’a görev verdi. Aydınus, bu hafta Kasımpaşa ile E. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında düdük çalacak. 12. haftada BB Erzurumspor - Göztepe müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan 45 yaşındaki hakem, 1 haftalık aranın ardından sahaya dönmüş oldu.