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Fırat Aydınus Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçını yönetecek

Spor Toto Süper Lig’de 11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonraki hafta orta hakem olarak görev alamayan Fırat Aydınus, 13. haftada Kasımpaşa - Yeni Maltayspor maçında düdük çalacak.

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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli olurken, Merkez Hakem Kurulu 11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra hakem Fırat Aydınus’a görev verdi. Aydınus, bu hafta Kasımpaşa ile E. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında düdük çalacak. 12. haftada BB Erzurumspor - Göztepe müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan 45 yaşındaki hakem, 1 haftalık aranın ardından sahaya dönmüş oldu. 

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