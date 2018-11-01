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Fırat Aydınus'la Galatasaray 4, Fenerbahçe 2 kez kazandı

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneteceği açıklanan Fırat Aydınus, 30. derbi sınavına çıkacak. En fazla derbi yöneten hakem Aydınus, daha önce 9 kez Galatasaray-Fenerbahçe maçında görev aldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 30. derbisine çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu sezonki ikinci derbiye de Fırat Aydınus'u atadı.

Sezonun 6. haftasında 1-1 biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yapan Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe maçında da MHK'nın tercih ettiği isim oldu.

FIFA kokartı bulunmayan Aydınus, bu sezon ayrıca 4. haftada Trabzonspor'un, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği karşılaşmayı da yönetti.

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 29 derbide düdük çaldı.

En fazla derbi yöneten hakem

İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim olarak dikkati çekiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla 30. derbisine çıkacak Aydınus'u, 23 derbiyle FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takip ediyor.

Fenerbahçe üstün

Fırat Aydınus, kariyerinde 10. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapacak.

44 yaşındaki Aydınus, daha önce biri Türkiye Kupası olmak üzere 9 kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maça atandı.

Aydınus, iki takım arasında son olarak 2016-2017 sezonunun 28. haftasında oynanan müsabakayı yönetti.

Fenerbahçe, 23 Nisan 2017'de Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşmayı Josef de Souza'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 kazandı.

Aydınus'un görev aldığı maçlarda Fenerbahçe 4, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 9 gol atarken, Galatasaray rakibine 7 golle karşılık verdi.

7 kırmızı, 44 sarı kart

Aydınus, yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında 7 kez kırmızı, 44 kez de sarı kartına başvurdu.

Tecrübeli hakem, Fenerbahçeli futbolculara 4 kez kırmızı, 23 kez de sarı kartını gösterdi. Aydınus, sarı-kırmızılı oyunculara ise 3 kırmızı, 21 sarı kart çıkardı.

Aydınus yönetiminde bu sezon galibiyetleri yok

Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe'nin iki, Galatasaray'ın ise bir maçını yönetti.

Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olurken, derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi.

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