Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Arat'ın o sözleri...

"BURASI BENİM CAMİAM"

"Biraz önce Köyiçi'nden geldik. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. İnanılmaz bir ilgi var. Bu iş sokağa sirayet etmiş durumda. Burası benim camiam tabii, çok normal. Muazzam bir şey, Beşiktaş muazzam bir yer."

"CAMİAMIZ HALKIN KENDİSİ"

"Bugün 20 yaşında bir genç kafasını omzuma koydu, ağlamaya başladı. 'Biz Liverpool'dan beri böyle bir şey yaşamadık' dedi. Biz semt takımıyız, bizim bir farkımız var. Bizim camiamız halkın kendisidir. Köyiçi, çok üzüntülüydü bugün."

"TAKIMDA BÜYÜK PROBLEMLER VAR"

"Rıza Hoca'nın işi de çok zor. 6 Ekim'de gelmeliydi. Ben hocayla bir kere cenazede görüştüm. Kulübün başkanı var şu anda. Takım içinde büyük problemler var, biz bunları çözeceğiz. Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ve ben, kulübün 3 futbolcusu olarak bir cesaret örneği gösterdik. Biz bütün görüşmelerimizi yaptık, alternatiflerimiz hazır. 3 Aralık akşamı resmi görüşmelere başlayacak konumdayız."

"ÇİLEK TRANSFERLE İŞİMİZ YOK"

"Bizim çilek transferi ile falan işimiz yok. Beşiktaşlı değişim istiyor, biz taraftarımızın taleplerini biliyoruz. Biz bu transferlerde kurumlarla konuşuruz. Benim işim oyuncularla değil. Kulüplerle görüşürüm, taleplerimi söylerim. Seçildiğimde isim açıklamayacağım çünkü devre arası olmadan isim açıklayamazsınız. Bizim hazırlıklarımız var."

"BEŞİKTAŞ'I, BEŞİKTAŞLILAR YÖNETECEK

"Ben kulübe yanlış bilgi vermeyeceğim. Biz belli bir terbiyeden geçtik, spekülatif bir duruş görmeyeceksiniz benden. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek. Hakemler ile ilgili bir durum olduğunda Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba konuşacak, yöneticimiz çıkıp konuşmayacak. Bizim yüzümüz Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba olacak."

"SPORUN İÇİNDEN GELİYORUZ"

"İdarecileri görmekten bıktı insanlar! Kupayı kaçırdılar Sergen Yalçın'dan hatırlayın. İdareciler sık sık tesise gitmez, sporcuları rahat bırakacaksınız. Biz tecrübeli bir yönetim kuruyoruz, sporun içinden gelen insanlar bunlar."

"BEŞİKTAŞ'IN DEĞİŞMESİ LAZIM"

"Sicil Kurulu Üyesi davet mektubu atar mı? Serdal Adalı'nın daveti için atıyorlar. Çok acı bir şey bu! Beşiktaş'ın değişmesi lazım. Köprüden önceki son çıkıştayız. Beşiktaş bugün değişmezse bir daha değişemez. Sicil Kurulu şimdi sahte kart ayarlarsa ben kime güveneceğim? Ne yapacağız biz? Bu değişim olmazsa Beşiktaş'ın başka şansı olmayacak."

"BANA OPERASYON YAPIYORLAR"

"İnşallah gelir sandıkları patlatır üyelerimiz. Ben bugün Köyiçi'nde göreceğimi gördüm, Beşiktaşlı işi bitirmiş. Seçimin sonucunu gördüm orada. Bana karşı operasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Fanatik'te bir arkadaş var ya durmadan tweet atıyor, isim vereceğim kusura bakmayın. 2023 yılında hala neler ile uğraşıyoruz ya! Kendi içimizden vurulmuşuz. Divan Kurulu taraf olur mu Allah aşkına?"

"KENDİ FELSEFEMİZİ BELİRLEYECEĞİZ"

"61 milyon euro para harcamışsın, 24 yaş ortalaması olan takımdan 5 yiyorsun. Bu olmaz! Bundan sonra Beşiktaş kendi felsefesini belirleyecek, kendi transferini yapacak. Ben analiz yaptırdım, sonuç olarak 'Beşiktaş mücadeleci takım istiyor' çıktı. Seyircinin karakteri bile çıktı analizde. 'Burası Barcelona, Real Madrid gibi oyuncuların olduğu bir yer değil. Mücadeleci oyuncuların olması gerekiyor kadroda' diyor analizde. Bu işler TFF'ye son dakikada evrak yetiştirmekle, fırsat transferi ile olmaz. Transfermarkt'tan oyuncu seçiyorlar. 10 yaşındaki çocuk daha iyi biliyor o siteyi sizden."

"BEŞİKTAŞ'I PERİŞAN ETTİLER"

"Beşiktaş'ı perişan ettiler. Serdar Saatçı, Emirhan, Rıdvan'ı 10 milyon'a sattılar. Onana'yı o paraya aldılar. Biz Onana'ya sahip çıkacağız. Sözleşmeli oyuncumuzdur. Ben yapılan yanlış planlamayı anlatmaya çalışıyorum. Her mevkide oyuncular için dosyamız hazır. Rıza Hoca gelmeden önce antrenör olarak da dosyamız hazırdı."

"BU YAPTIĞINIZ SUÇ"

"Serdal Adalı bizim arkadaşımız, kardeşimiz. İyi niyetle seçime giriyor. Benim kızdığım gazeteci arkadaş, benim ikinci başkan olarak açıkladığım ismi itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyor. Siz kimsiniz ya? O arkadaş ben seçimi kazanırsam kulüpten içeri giremeyecek. Suçtur bu yaptığınız."

"BAŞKAN O İŞLERE GİRMEZ"

Play-Off sistemi?

Hasan Arat: "TFF ile ilişkiler çok profesyonel ilerleyecek. Bizim o diplomasiyi yönetecek arkadaşımız Onur Göçmez. Başkan, her işe girmez. Başkanın işi kulübün itibarını yüksekte tutmaktır. Gelirler artacak deniyor, onun için mi Suudi Arabistan'a gidiyorlar?"