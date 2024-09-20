Fırtına 90'dan sonra açıldı!

Trabzon, Güneş yönetimindeki 2. maçını da evinde oynadı. Banza ve Visca'nın yokluğunda Fırtına, ilk bölümde tutuk kaldı. Kayseri organize kontralarla rakibini zor durumda bıraktı. 10. dakikada Attamah'ın kaçırdığı penaltıdan sonra Trabzon oyuna dönemedi, Kayseri'nin golü 'geliyorum' dedi. 12'de Hasan Ali'nin şık bitirişiyle perde açıldı.

Fırtına çok korner kazandı, değerlendiremedi. 2. yarının ilk 10 dakikası ev sahibi ekip daha derli toplu gözükse de Kayseri rakibinin üstüne gitti. 63'te Aylton, rahat şekilde golü attı. 89'da Kayseri kırmızı görünce Fırtına yüklendi, Umut Bozok takipçiliğini konuşturdu. Trabzon son 7 dakikayı muhteşem oynadı, Son saniyede Denwsil hayat öpücüğünü verdi. Son 10 dakikada 90 dakikaya bedel oyun oynayan Trabzon, en azından 1 puanı kurtararak taraftarını teselli etti.