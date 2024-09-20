İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2024 Cuma / 17 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0879
  • EURO
    38,1161
  • ALTIN
    2846.79
  • BIST100
    9975.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fırtına 90'dan sonra açıldı!

Trabzonspor dün akşam 3. hafta erteleme maçında karşı karşıya geldiği Kayseri karşısında önce geriye düştü. Daha sonra Umut Bozok ve Denswil'in golleriyle maça ortak oldu ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Akşam20 Eylül 2024 Cuma 09:02 - Güncelleme:
Fırtına 90'dan sonra açıldı!
ABONE OL

Trabzon, Güneş yönetimindeki 2. maçını da evinde oynadı. Banza ve Visca'nın yokluğunda Fırtına, ilk bölümde tutuk kaldı. Kayseri organize kontralarla rakibini zor durumda bıraktı. 10. dakikada Attamah'ın kaçırdığı penaltıdan sonra Trabzon oyuna dönemedi, Kayseri'nin golü 'geliyorum' dedi. 12'de Hasan Ali'nin şık bitirişiyle perde açıldı.

Fırtına çok korner kazandı, değerlendiremedi. 2. yarının ilk 10 dakikası ev sahibi ekip daha derli toplu gözükse de Kayseri rakibinin üstüne gitti. 63'te Aylton, rahat şekilde golü attı. 89'da Kayseri kırmızı görünce Fırtına yüklendi, Umut Bozok takipçiliğini konuşturdu. Trabzon son 7 dakikayı muhteşem oynadı, Son saniyede Denwsil hayat öpücüğünü verdi. Son 10 dakikada 90 dakikaya bedel oyun oynayan Trabzon, en azından 1 puanı kurtararak taraftarını teselli etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.