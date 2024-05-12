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Spor

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 3-0 İstanbulspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Rakibini 3-0 mağlup eden bordo mavililer 3. sıradaki yerini korudu.

12 Mayıs 2024 Pazar 21:00 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Trabzonspor 3-0 İstanbulspor
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Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki maçı ev sahibi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 7. dakikalarda Paul Onuachu ile 49. dakikada Thomas Meunier attı attı.

Trabzonspor'da 3 golün asisti de Edin Visca'dan geldi.

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte puanını 61 yaptı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor, 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

TRABZON'UN SEYİRCİSİ YOK

Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini arkasında bulamadı.

Cezasının ilkini EMS Yapı Sivaspor, ikincisini Gaziantep FK maçında çeken bordo-mavililer, üçüncü seyircisiz karşılaşmasını oynadı.

İstanbulspor'a ayrılan tribünlerde ise az sayıda sarı-siyahlı taraftar yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Mücahit Serbest'in sağından filelere gitti: 1-0

7. dakikada yapılan santra vuruşunun ardından geri paslaşmalarla İstanbulspor ceza alanı kenarına kadar gelen topu Coly'nin ayağının kaymasıyla Visca kontrol ederek Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcu da ceza alanında yakın mesafede sert vuruşla kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

26. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Loshaj'ın sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı. Aut kararının ardından kaleci Uğurcan Çakır'ın söylemi üzerine hakem Emre Kargın kararı değiştirerek korneri işaret etti.

37. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Mendy'in sert şutunda, kaleci Mücahit Serbest yatarak topu kornere çeldi.

42. dakikada hızla ceza alanı önüne topu taşıyan Pepe'nin sert şutunda, kaleci Mücahit Serbest yatarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

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