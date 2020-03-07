Fırtına Gaziantep'de takıldı!

07 Mart 2020 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 19:15

Trabzonspor'un golünü 22. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Gaziantep FK'nın golü 53. dakikada Olarenwaju Kayode'dan geldi.



TRABZONSPOR'UN GOLÜ SAYILMADI

Trabzonspor'un 90+2. dakikada Anthony Nwakaeme attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir Ömür'ün Souleymane Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonu kenara gidip izleyen Halis Özkahya, faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan Trabzonspor 49 puana ulaştı ve Başakşehir'in 3 puan gerisine düştü. Gaziantep FK ise haftayı 32 puanla kapattı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlayacak.

TRABZONSPOR TEMPOSUZ BAŞLADI

Süper Lig'de Gaziantep FK, Trabzonspor'u ağırladığı maça daha istekli başladı. Trabzonspor oyunun ilk dakikalarında kendi yarı sahasında daha fazla kalırken, kontrataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı. Trabzonspor ilk dakikalarda hücumda etkili olamazken, Gaziantep FK ise Uğurcan Çakır'ın koruduğu kaleye etkili gitti. Ancak Gaziantep FK aradığı golü bulamadı.

CALEB EKUBAN'DAN GÜZEL GOL

Maçta dakikalar ilerledikçe daha fazla rakip kaleye gitmeye başlan Trabzonspor, 22. dakikada Caleb Ekuban ile deplasmanda öne geçti. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına ortasını iyi değerlendiren Caleb Ekuban, altı pas içerisinde kafayla topu ağlara göndermeyi başardı. Trabzonspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada öne geçmesinin ardından kalan sürede adeta dakikalar eritti ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.

GAZİANTEP FK BERABERLİĞİ BULDU

Oyunun ikinci yarısına mutlak gol düşüncesiyle başlayan Gaziantep FK, oyunu savunmada kabul eden Trabzonspor kalesine yüklendi. Gaziantep FK, maçın 53. dakikasında beraberlik golünü buldu. Paslaşarak kullanılan korner atışı sonrası Oğuz Ceylan ceza sahası içinde ortasını yaptı. Kayode altı pasın içinde kafayı vurarak topu ağlara gönderdi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN HAMLELER

Trabzonspor karşılaşmanın ikinci yarısında hücum anlamında etkili işler yapamadı. Alexander Sörloth, Gaziantep FK savunmasının arasında adeta kaybolurken, Hüseyin Çimşir oyuncu değişikliği yapmayı tercih etti. N'Diaye'nin yerine Guilherme'yi oyuna alan Hüseyin Çimşir, Caleb Ekuban'ın yerine de Abdülkadir Ömür'e görev verdi. Oyunun son bölümlerinde ise Obi Mikel'in yerien Bilal Başacıkoğlu oyuna dahil oldu.

TRABZONSPOR SONUÇ ALAMADI

Trabzonspor oyunun son bölümlerinde risk alarak Gaziantep FK kalesine çok adamla gitti. Rakibini kısa paslarla eksiltmekte zorlanan Trabzonspor, kanatları kullanarak hücuma çıkmaya çalıştı. Ancak Gazaintep FK, yarı sahasında boş alan bırakmadı ve rakibine gol şansı vermedi. Çalan son düdüğün ardından ise Trabzonspor şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.