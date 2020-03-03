Fırtına Kupa'da da kazandı!

03 Mart 2020 Salı 22:36 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 22:36

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan 2-1'lık skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Alexander Sörloth ve 66. dakikada Filip Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 82. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımdaki son maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor, 21 Nisan Salı günü saat 20:30'da Kadıköy'de oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

TRABZONSPOR 11'İNDE DÖRT DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçı ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğine gidildi.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kalede Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler'e, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine kart cezası biten Campi'ye, orta sahada cezalı Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'a, Guilherme'nin yerine de Nwakaeme'ye ilk 11'de görev verdi.

Sakatlıkları devam eden Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı, Pereira ile cezalı olan Mikel, maç kadrosunda yer almadı. Bordo-mavililer karşılaşmaya, Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile başladı.

ERSUN YANAL SON MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'de 2-2'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıktı. Daha önce Trabzonspor'da da görev yapan Yanal, sarı-lacivertli takıma Trabzonspor maçıyla veda etti.

Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yaptı. Antalyaspor maçında forma giyen Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken Isla, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci 11'de kendilerine yer buldu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ve Emre Belözoğlu kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli takım sahaya, Altay Bayındır, Isla, Jailson, Falette, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse, Tolga Ciğerci, Muriç 11'i ile çıktı.

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan yarı final karşılaşmasının ilk yarısı oldukça düşük tempoda oynandı. İlk yarıda hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe orta sahayı kalabalık tutarken, iki takım çok fazla hücumu düşünmedi.