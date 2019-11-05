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Fırtına sakata geldi

Karadeniz temsilcisi, Onazi’nin ardından Ekuban, Abdülkadir Ömür, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı’dan sonra yeni yeni form tutan Sturridge’i de kaybetti.

  • Star Spor
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UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Süper Lig’de ise çıktığı son 2 maçı kazanamayan Trabzonspor’un belini üst üste yaşanan sakatlıklar büktü. Sezona sakat olan Onazi’den yoksun başlayan Bordo-Mavililer, ardından Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban’ın sakatlıklarıyla şok yaşadı. Devamında Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı ve son olarak Daniel Sturridg sakatlandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 13 MAÇTIR YOK

Onazi’den geçen sezonun 17. haftasından sonra yararlanamayan Trabzon’un hocası Ünal Karaman, bu sezon da şu ana kadar Abdülkadir Ömür’den 13, Ekuban’dan 10, Obi Mikel’den 4, Abdulkadir Parmak’tan 2 ve geç gelip takıma sonradan katılan Sturridge’den 1 maçta yararlanamadı. Trabzon’da menisküs ameliyatı olan Yusuf Sarı 1.5 ay sahalardan uzak kalırken, stoper Fernandes de bir süre forma giyememişti.

KRASNODAR MAÇINA FRANSIZ HAKEM

Trabzon’da Ömür, Parmak, Ekuban, Mikel’in tedavileri sürüyor. Onazi iyileşse de oynayacak durumda değil. Sturridg’in yanı sıra bu oyuncular da Perşembe günü Avrupa Ligi’nde Krasnodar deplasmanında forma giyemeyecek. Orta sahada sadece Sosa ve Doğan’ın yanı sıra mevkisi dışında oynatılan Kamil Ahmet var. Bu arada Trabzonspor’un Krasnodar ile deplasmanda oynayacağı maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

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