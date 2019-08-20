Fırtına, Yunan ekibine karşı ilk defa esecek

UEFA Avrupa Ligi play-o turunda AEK ile eşleşen Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Yunanistan takımıyla karşı karşıya gelecek. Bordo-Mavililer, bugüne kadar 30 farklı ülke takımlarıyla karşılaşmış ve oynadığı 127 karşılaşmada 49 galibiyet, 33 beraberlik ve 45 de yenilgi elde etmişti. Trabzon’da bugüne kadar Yunanistan’dan da sadece bir oyuncu (Avraam Papadopoulos) forma giydi. Bu arada Trabzonspor, AEK ile UEFA Avrupa Ligi Play-O turunda yarın gece TSİ 21.00’de Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı ilk maç için bu ülkeye gitti.