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Spor

Fırtına'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Ankaragücü maçını hazırlıklarını sürdürüyor.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 14:29 - Güncelleme:
Fırtına'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek

8 Mayıs Pazartesi günü, saat 20:00'de Medical Park Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

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