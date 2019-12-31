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Spor

Fırtına’da ilk aday Magath

Karaman’la yollarını ayıran Trabzonspor’un ilk görüşmeyi Alman teknik adamla yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Denizli ise teklif almadığını açıkladı.

Star Spor31.12.2019  00:45 - Güncelleme: 31.12.2019  08:00


SÜPER Lig’de ilk yarıyı 32 puanla lider Sivas’ın 5 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayarak son 9 sezonun en iyi ilk devre performansına imza atan Trabzonspor, Ünal Karaman’la yollarını ayırmanın ardından zaman geçirmeden yeni teknik direktörünü bulmak için düğmeye bastı. Bordo-Mavililer’in ilk görüşmeyi Felix Magath’la yaptığı kaydedildi. Hatta Karaman’ın Alman teknik adamla görüşme yapıldığını öğrendiği için görevini bıraktığı ileri sürüldü. Kariyeri boyunca Hamburg, Nürnberg, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Bayern Münih, Wolfsburg ve Schalke 04’ü çalıştıran 66 yaşındaki Magath daha önce 2 kez Almanya dışına çıktı. Bu arada Mustafa Denizli, Trabzon’dan teklif aldığı yolundaki haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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