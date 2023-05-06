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Spor

Fırtına'dan Fadera bombası!

Bu sezon istemediği bir performans göstererek liderlik yarışından kopan Trabzonspor'da gözler yeni sezon için gerçekleşecek olan transfer harekatına çevrilmiş durumda. Bordo-Mavililerin Zulte Waregem'de forma giyen Alieu Fadera'yı gündemine aldığı belirtildi.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 14:28 - Güncelleme:
Fırtına'dan Fadera bombası!
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Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da transfer harekatı başladı. Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket eden bordo mavili yönetim Belçika'da etkili performans sergileyen Alieu Fadera'yı takibe aldı.

TRABZONSPOR ALİEU FADERA İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Transferde Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden yönetim orta saha bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırvat teknik adam, Belçika'da Zulte Waregem forması giyen Alieu Fadera'yı gözüne kestirdi.

Bordo mavili yönetim Club Brugge, Anderlecht ve Manchester United'ın yakından ilgilendiği Gambiyalı oyuncu için harekete geçti.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Alieu Fadera bu sezon 38 maçta 9 gol ve 9 asistle oynadı.

21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Zulte Waregem'de sezonun oyuncusu seçildi. Ayrıca Fadera Gambiya A Milli Takımı'nda 1 maçta görev aldı.

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