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Fırtına’nın aklı Ndiaye’de

Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki Senegalli için Stoke City’nin kapısını çaldı. Galatsaray’ın eski yöneticisi Ergün, “Trabzonspor, bir hayli istekli olduğu Ndiaye için tüm ekonomik şartlarını zorluyor” dedi.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de zirve mücadelesi veren ve sezonun ilk yarısında sakatlıklar yüzünden büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor’un Ocak’taki hedeflerinden biri belli oldu. Bordo-Mavililer’in Osmanlıspor’dan G.Saray’a geldikten sonra Stoke City’ye satılan ve ardından kiralık olarak dönüp tekrar ayrılan Badou Ndiaye’yi gündemine aldığı ortaya çıktı.

MALİ ŞARTLAR ZORLANIYOR

Trabzon’un 29 yaşındaki Senegalli merkez orta saha oyuncusunu kiralamak için harekete geçtiğini, bir dönem Galatasaray’da sportif direktörlük görevini üstlenen Cenk Ergün duyurdu. Ergün “Trabzonspor Ndiaye için tüm ekonomik şartlarını zorluyor. Bu transferi bitirmeye bir hayli istekliler. Bunu kulübün önemli bir isminden duydum” dedi.

TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’ın şampiyon olmasında önemli rol üstlenen Ndiaye, sezon sonu eski kulübü Stoke City’ye geri döndü. Ancak İngiliz ekibinin bir alt ligde oynaması nedeniyle Senegalli star, Türkiye’ye geri dönmek istiyor. 29 yaşındaki orta oyuncusu geride kalan süre içinde Stoke City formasıyla 10 maça çıktı.

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