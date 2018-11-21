Fırtına’nın kozu Sosa ve Rodallega

SÜPER Lig’de Pazar günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Trabzonspor’da ilk 11 büyük oranda şekillendi. Bordo-Mavililer’in Hocası Ünal Karaman, Onur ve Burak’ın kadro dışı kalmasının ardından kalede Esteban’a görev verecek. Savunmayı Pereira, Toure, Hosseini ve Novak’tan, orta alanı Onazi, Amiri, Olcay ve Abdülkadir Ömür’den kurması beklenen Karaman’ın üç puan yolunda en büyük silah olarak gördüğü Sosa’yı forvet arkasında, Hugo Rodallega’yı da en uçta kullanacağı kaydedildi.