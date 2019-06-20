27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7574
  • 6,5127
  • 257.168
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fırtına’nın sağına Sambacı Cafu

Zargo Toure’nin menajeri Vittorini, Trabzon’a geçen sezonu Kızılyıldız’da geçiren Jonathan Cafu’yu kiralık olarak getirebileceğini söyledi. Bordo-Mavili yöneticiler 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili araştırmalara başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FİNANSAL Fair Play nedeniyle daha çok kiralık oyuncular ve gençlere yönelen Trabzonspor’a Zargo Toure’nin menajeri İtalyan avukat Vittorini, Brezilya asıllı Bulgar sağ kanat Jonathan Cafu’yu önerdi. Vittorini 27 yaşındaki oyuncuyu Bordo-Mavili kulübe kiralık olarak getirebileceğini söyledi. Bonservisi Fransa’da Girondins Bordeaux’da olan ve geçen sezonu Kızılyıldız’da kiralık olarak geçiren Cafu, sol kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor. Fransa’da istenilen performansı gösteremeyen Cafu, Bulgaristan’da ise başarılı oldu. Karadeniz ekibinin yöneticileri, bu oyuncuyla ilgili bilgi toplamaya başladı. Cafu ile ilgili son kararı ise teknik direktör Ünal Karaman’ın vereceği öğrenildi. Bu arada Bordo-Mavililer’in Estudiantes’te oynayan stoper Gaston Campi için yaptığı son teklif de ortaya çıktı. 28 yaşındaki savunmacı için 700 bin euro teklif eden Trabzon, Arjantin ekibinden cevap beklemeye başladı. Tangocular ise 1 milyon euro istiyor.

Binali Yıldırım’ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YKS tercih kılavuzu açıklandı

YKS tercih kılavuzu açıklandı

BM Körfez'deki gelişmelerden endişeli

BM Körfez'deki gelişmelerden endişeli

'Kimsenin milletin alicenaplığına leke sürme hakkı yok'

'Kimsenin milletin alicenaplığına leke sürme hakkı yok'

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Devlete 4 bin 321 personel alınacak

Devlete 4 bin 321 personel alınacak

Bakaya ve yoklama kaçaklarına müjde

Bakaya ve yoklama kaçaklarına müjde

İHA saldırısından sonra İran harekete geçti

İHA saldırısından sonra İran harekete geçti

ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a silah satışını engelledi

ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a silah satışını engelledi
 

POPÜLER HABERLER

Metin Külünk’ten gönül seferberliği çağrısı

Metin Külünk’ten gönül seferberliği çağrısı

Haftanın ibretlik trafik kazaları

Haftanın ibretlik trafik kazaları

Orman içindeki gizli cennet... Çok az kişi biliyor

Orman içindeki gizli cennet... Çok az kişi biliyor

İtiraf etti! Dinozor iskeletini...

İtiraf etti! Dinozor iskeletini...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA