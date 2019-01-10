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Flamengo, Maicon'u almaktan vazgeçti

GALATASARAY’DA sezon başında Al Hilal’e transferi son anda yatan Maicon’un devre arasında satılması da suya düştü.

  • StarSpor
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Sambacı’ya ülkesinden talip olan Flamengo’nun Maicon defterini kapattığı bildirildi. Brezilya kulübü, Maicon’un 5 milyon euroluk bonservis ücretini fazla bulunca rotasını Miranda’ya çevirdi.

3 saat boyunca kapı zilini yalayan adam hayrete düşürdü

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