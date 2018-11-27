Flamengo Mariano için menajeriyle bir araya geldi

Galatasaray’ın tecrübeli sağ beki Mariano için sürpriz bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Brezilya basınında, Flamengo’nun sarı-kırmızılı futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi. Globo’da yer alan haberde, 2019 yılında Flamengo’nun yeni bir sağ bek istediği ve listede Brezilyalı futbolcunun olduğu aktarıldı. İddiaya göre, Mariano’nun menajeriyle ilk görüşmelerin yapıldığı ve görüşmelerin gerçekleştiği öne sürüldü.

Flamengo’nun yeni sezona mutlaka bir sağ bek alarak gireceği, 32 yaşındaki oyuncunun da en önemli önceliklerden olduğu belirtildi. Daha önce de Beşiktaşlı Ryan Babel’i de isteyen Flamengo şimdi de Galatasaray’dan Mariano’nun peşine düştü.