Flamengo, Pepe'yi gündemine aldı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe için Brezilya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya'da Fox Sports kanalında yorumculuk yapan eski futbolcu Edmundo, Pepe'nin Flamengo'ya önerildiğini iddia etti.

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesh eden Portekizli savunma oyuncusu hakkında konuşan Edmundo, ''Katıldığım bir etkinlikte çok sayıda futbolcu ve menajer vardı. Orada öğrendiğim şey, Pepe'nin Flamengo'ya teklif edildiği. Flamengo yönetimi de Pepe'yi ciddi şekilde düşünüyor. Başkan yardımcısı Marcos Branz şu anda İtalya'da Miranda ve Gabigol'ü transfer etmeye uğraşıyor. Miranda olmazsa Pepe'yi getirebilirler.'' dedi.

BABEL VE LOVE'I DA İSTEMİŞLERDİ

Brezilya ekibi Flamengo, geçtiğimzi günlerde de Beşiktaş'tan Ryan Babel ve Vagner Love ile de ilgilenmişti.

Öte yandan Portekiz basını ise Beşiktaş'tan ayrılan Pepe'nin kariyerini Portekiz'de bitirmek istediğini ve en uygun takımın Porto olduğunu belirtti.

(Sporx)