Flamengo tesislerinde çıkan yangında 10 futbolcu hayatını kaybetti
Brezilya'nın önemli kulüplerinden Flamengo'nun Rio'daki tesislerinde çıkan yangında 10 futbolcu hayatını kaybetti.
Brezilya ekibi Flamengo'nun Rio'daki antrenman tesislerinde yangın çıktı
Flamengo'nun Rio De Janerio'da yer alan antrenman tesislerinde çıkan yangında altyapıdan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Oyuncular yurtta uyurken çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre birçok yaralı da bulunuyor
Yangının yerel saatle 05.17'de çıkarken, 07:20'de de kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ölenlerin kimlikleri de henüz tespit edilmedi.
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